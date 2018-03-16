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Общество

Глава Пскова Иван Цецерский контролирует выполнения норм проведения выборов

18.03.2018 09:08|ПсковКомментариев: 17

Глава Пскова Иван Цецерский с 8.00 начал инспектировать работу участковых избирательных комиссий для контроля за выполнением норм проведения выборов президента РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, рано утром глава города посетил избирательные участки, расположенные в Псковском педагогическом комплексе, школе №24, Городском культурном центре. В течение дня Иван Цецерский планирует посетить каждый избирательный участок, расположенный на территории муниципалитета.

Глава муниципалитета выразил надежду, что день выборов пройдёт спокойно и без нарушений, а псковичи придут на избирательные участки и проголосуют на выборах главы государства.

Отметим, сегодня в Пскове с 8.00 до 20.00 работают 93 избирательных участка. Безопасность и общественный порядок на УИК города Пскова обеспечивают около 600 сотрудников полиции и Росгвардии. На всех избирательных участках города организован пропускной режим с использованием ручных и рамочных металлодетекторов.

На избирательных участках организованы праздничные программы, работают торговые точки.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 17Версия для печати
 

 
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