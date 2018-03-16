Общество

Глава Пскова Иван Цецерский контролирует выполнения норм проведения выборов

Глава Пскова Иван Цецерский с 8.00 начал инспектировать работу участковых избирательных комиссий для контроля за выполнением норм проведения выборов президента РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, рано утром глава города посетил избирательные участки, расположенные в Псковском педагогическом комплексе, школе №24, Городском культурном центре. В течение дня Иван Цецерский планирует посетить каждый избирательный участок, расположенный на территории муниципалитета.

Глава муниципалитета выразил надежду, что день выборов пройдёт спокойно и без нарушений, а псковичи придут на избирательные участки и проголосуют на выборах главы государства.

Отметим, сегодня в Пскове с 8.00 до 20.00 работают 93 избирательных участка. Безопасность и общественный порядок на УИК города Пскова обеспечивают около 600 сотрудников полиции и Росгвардии. На всех избирательных участках города организован пропускной режим с использованием ручных и рамочных металлодетекторов.

На избирательных участках организованы праздничные программы, работают торговые точки.