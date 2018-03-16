Общество

Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал в Великих Луках

В Великих Луках избиратели начали приходить на участки с самого момента их открытия. Одним из первых проголосовал на участке в лицее № 10 депутат Государственной думы Александр Козловский, причем из-за очереди к кабинкам ему даже пришлось подождать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

«Выборы – это та возможность, которая предоставлена нам конституцией, и мы обязательно должны ее использовать, - прокомментировал он. – Участвуя в выборах президента, мы определяем, какой человек будет управлять страной, от этого зависит курс развития нашего государства. Каждый гражданин России должен выполнить свой долг и участвовать в выборах».

Как отметил парламентарий, особенностью этих выборов является высокая явка.

«Мы следим за ходом выборов по всей стране, у нас много часовых поясов, на Дальнем Востоке и Сибири они начались раньше и уже можно говорить о том, что явка выше, чем в 2012 году, - сказал Александр Козловский. – Кроме того, сегодня день воссоединения Крыма с Россией, поэтому выборы проходят в праздничной обстановке. У нас в Псковской области во многих городах и поселках проходят концерты, ярмарки, поэтому приглашаю всех земляков прийти на выборах и принять участие в празднике».

Несмотря на возможность проголосовать в Москве, Александр Козловский неизменно голосует на своем избирательном участке в Великих Луках. «Это не только мой родной город, но и школа, в которой я учился, мне приятно сюда приходить, видеть своих учителей, - рассказал он. – Многие, конечно, уже на пенсии, но мы поддерживаем с ними связь».

Что касается прогнозов на ход сегодняшних выборов, то, считает парламентарий, процент явки будут достаточно высоким. «Сейчас непростая геополитическая обстановка, наши граждане это понимают, как и важность своего участия в избирательном процессе», - уверен он.

Фото Александра Воробьева