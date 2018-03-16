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Митингом-концертом отпразднуют День воссоединения Крыма с Россией в Детском парке в Пскове

18.03.2018 10:28|ПсковКомментариев: 5

Митингом-концертом отметят День воссоединения Крыма с Россией в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия - руководитель исполкома Псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Григорий Турчин и глава регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова, митинг-концерт начнется сегодня, 18 марта, в 20.30 в Детском парке в Пскове.

На праздник приглашают всех псковичей.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

Источник: Псковская Лента Новостей
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