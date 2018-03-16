Общество

Явка на 10.00: В Псковской области проголосовало 8,44% избирателей

На отчетное время 10.00 в Псковской области на выборах президента РФ проголосовало 8,44% или 43 тыс. 986 избирателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

По состоянию на 10.00 лучшую явку в псковском регионе демонстрируют Усвятский и Стругокрасненский районы. Здесь проголосовало более 15% избирателей - в Стругокрасненском - 15%, в Усвятском - 15,8%. Также в числе лидеров по явке на данный момент Дедовичский (10,15%), Дновский (11,41%), Куньинский (12,93%) районы. В остальных районах явка в пределах 10 процентов.

Напомним, явка избирателей на выборы президента РФ 4 марта 2012 года по состоянию на 10.00 в Псковской области составила более 4%. В 2008 году в это же время - 6,84%.