Общество

21 марта жители Пскова определят, какие общественные территории города нужно благоустроить в первую очередь

На 21 марта назначено голосование по отбору общественных территорий Пскова, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году. Как напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, это будет рейтинговое голосование за дизайн-проекты следующих общественных территорий: сквер ветеранов (ул. Юбилейная, д.56 – ул. Западная, д.7), парк вдоль ул. Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проекта. Выбрать нужно один проект для каждой территории.

Проголосовать можно с 11 до 20 часов по следующим адресам:

- г. Псков, ул. Конная. д.6 – Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»;

- г. Псков, ул. Звездная, д. 12 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования «Подросток»;

- г. Псков, ул. Коммунальная, д. 48 – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5».

В голосовании по отбору общественных территорий смогут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории Пскова.

Победившим в голосовании будет признан дизайн-проект общественной территории, набравший наибольшее количество голосов. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за дизайн-проект общественной территории, приоритет отдается дизайн-проекту общественной территории, предложение о включении которой в голосование поступило раньше.

Дизайн-проекты в день голосования предоставляются для ознакомления заинтересованным лицам путем размещения на информационных стендах, расположенных в помещениях счетных участков, определенных настоящим Постановлением, на высоте доступной для визуального восприятия демонстрационных эскизных материалов.