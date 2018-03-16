Общество

Жалоб на ход голосования в Псковской области пока не поступало

Жалоб на ход голосования на выборах президента РФ в Псковской области до настоящего времени не поступало. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук.

«Все вопросы об осуществлении избирательных прав граждан решаются согласованно. Комиссия разъясняет избирателям возникшие нестандартные ситуации», - сказал он.

«Пока жалоб и информации о серьезных нарушениях, связанных с воспрепятствованием избирателям в реализации их полномочий, не имеется», - заключил Сергей Ковальчук.