Общество

Самый большой «ПРОФ-УЛОВ» достался члену профсоюзной «первички» псковского «Горводоканала» Богдану Бережному

17 марта на озере Зверино (Пустошкинский район) прошли соревнования по зимней рыбалке «ПРОФ-УЛОВ», организованные Псковским областным советом профессиональных союзов совместно с Псковской областной общественной организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения при поддержке учреждения отдыха и оздоровления «Алоль».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в номинации «Самый большой Проф-Улов» победу одержал Богдан Бережной (МП г. Пскова «Горводоканал»), 2 место присуждено Ивану Коханчуку (МУП «Водоканал» Островского района) , 3-е – коллеге серебряного призера Валерию Южанину.

Самым опытным рыбаком был признан Михаил Булкин (МП «Псковские тепловые сети»), самым молодым – 21-летний Владислав Смирнов, который работает на том же псковском предприятии. Самую большую рыбу посчастливилось выловить Даниле Антипову (ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов»), а самая маленькая попалась Валерию Южанину (МУП «Водоканал» Островского района).

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова вручила победителям заслуженные награды и призы. Богдан Бережной, занявший первое место в номинации «Самый большой Проф-Улов», был награжден сертификатом на «тур выходного дня» в санаторий «Хилово». Остальные победители и призеры соревнований получили сертификаты в магазин рыболовных снастей.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов поблагодарил Псковский облсовпроф и профсоюзный актив, принявший участие в соревнованиях, за помощь в организации, а туристическую базу «Алоль» — за теплый приём любителей зимней рыбалки. «Наш «ПРОФ-УЛОВ» состоялся накануне Дня работника ЖКХ, и мы рады, что отметили профессиональный праздник именно так – спортивно, все вместе, на свежем воздухе. Мероприятие прошло очень удачно, и мы будем этот опыт обязательно развивать», — отметил Игорь Иванов.

Напомним, что профсоюзный актив Псковской области уже второй раз в 2018 году организует соревнования по подледному рыболовству. 23-24 февраля такое спортивное мероприятие прошло на территории пансионата «Маево» (Новосокольнический район Псковской области). Его организовали Санкт-Петербург-Витебский региональный отдел Дорпрофжел и активом первичных профсоюзных организаций ВЧДэ-13, ТЧ-15, ТЧ-31. Победители соревнований получили от Псковского облсовпрофа сертификаты на семейный отдых в санатории «Голубые озера».