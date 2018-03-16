Общество

Опрос о судьбе полигона ТБО проходит в Порхове

В Порховском районе сегодня, в день выборов президента Российской Федерации, проходит опрос о судьбе действующего полигона твёрдых бытовых отходов, на который с начала года стали привозить мусор из областного центра.

Анкетирование проводят активисты Общероссийского народного фронта.

Напомним, 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил провести опрос среди жителей Порховского района по вопросу размещения полигона ТКО в муниципалитете. Член рабочей группы, руководитель исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин предложил провести опрос в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, чтобы как можно больше порховичей могли поделиться своим мнением.

«Мы будем контролировать проведение опроса. Заявиться в качестве инициаторов опроса и никак его не контролировать было бы, по большому счету, смешно. На каждом пункте, где будут проводить опрос, будут находиться по 1 - 2 наших активиста», - пояснил в интервью Псковской Ленте Новостей Григорий Турчин, добавив, что «опрос будет проводиться не в течение всего дня, а в пик явки на выборы».