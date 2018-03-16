Общество

«Выбор сделан»: Псковские чиновники сообщают о голосовании в социальных сетях

Социальные сети «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Фейсбук» с самого утра заполнили фотографии с избирательных участков. Особую активность проявляют чиновники администрации Псковской области.

Так, вице-губернатор региона Александр Кузнецов пришел на избирательный участок 68 в Пскове с одной из дочерей. «Я свой выбор сделал! А ты?» - подписал он фото в Фейсбуке.

Начальник управления образования Псковской области Александр Седунов с супругой тоже сделали свой выбор. Фотоотчет чиновник разместил на своей странице в Инстаграме.

Поставил галочку в бюллетене и руководитель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. «Выбор сделан!» - написал он.

В Пушкиногорском районе на участке №348 проголосовал начальник главного государственного управления социальной нашиты населения региона Армен Мнацаканян. Соответствующее фото размещено в группе «Общественный наблюдатель в Псковской области» в социальной сети «Вконтакте».