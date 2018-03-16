Общество

О рекордной явке на президентских выборах сообщила глава ЦИК

Более 16,5% избирателей уже проголосовали на выборах президента РФ. Как передает ТАСС, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова журналистам в воскресенье.

«На 10.00 в 2000 году явка составила 6,36%, в 2004 - 8,01%, 2008 - 8,94%, 2012 - 6,53%, 2018 - 16,55%», - сказала она.

Всего для голосования задействовано свыше 97 тыс. избирательных участков - 48 тыс. городских избирательных участков и более 48 тыс. сельских. В том числе около 2,3 тыс. избирательных участков для голосования отдельных категорий избирателей в местах временного пребывания.

За пределами России, на территории 145 стран, работает 401 участок.