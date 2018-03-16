Общество

Скончался известный журналист-международник Павел Михалев

Журналист-международник Павел Михалев скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.





Сообщается, что Михалев умер после продолжительной болезни. Как уточняют СМИ, журналист упал из-за головокружения, потерял сознание и скончался в больнице.



Павел Михалев окончил Ленинградский университет. Более 30 лет проработал в «Комсомольской правде», в том числе собственным корреспондентом в Лондоне и Каире. После этого он перешел на работу в ТАСС и возглавил международную службу агентства, а также курировал спортивный отдел, затем стал заместителем генерального директора агентства.



Помимо журналистики Михалев увлекался спортом и в 34 года был избран президентом Федерации баскетбола СССР.