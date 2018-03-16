Общество

Друзья Виктора Антонова специально приехали из Лондона в Псков, чтобы проголосовать за президента

В выборах президента России 18 марта принял участие руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, первый заместитель секретаря регионального отделения Партии Виктор Антонов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Как проголосуем, так и будем жить. Во главе государства должен стоять сильный и умный лидер, - сказал Антонов. – Какие могут быть вопросы и сомнения в том, что идти на выборы просто необходимо, это обязанность гражданина. И народ, как я заметил, идет».

Он назвал показательным тот факт, что сегодня в Пскове на выборах главы государства проголосовали его друзья - граждане России, проживающие в Лондоне. Они прилетели в страну именно с этой целью.