Общество

Около тысячи великолучан пришли на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

В центре Великих Лук проходит концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие около тысячи человек, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед горожанами выступают творческие коллективы, артисты великолукской эстрады.

Напоминаем, что Крым и Севастополь стали российскими регионами по итогам референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших (свыше 96% участников) высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.