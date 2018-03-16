Общество

Артисты Дома офицеров погрузили псковских избирателей в атмосферу добра и патриотизма

18 марта творческие коллективы приветствовали всех пришедших на голосование выступлениями на сцене Дома офицеров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МБУК «Дома офицеров», так артисты выразили свою гражданскую позицию, поддерживая выборы своей культурной программой, а зрители смогли окунуться в атмосферу добра и патриотизма.

«Заслуженная артистка России Марина Курчавова и народный самодеятельный коллектив "Псковские кружева"; Владислав Бутаков, Валентина Попова, Виктор Гиацинтов и Татьяна Залесова из вокальной студии "Признание"; театр танца "Русские узоры", детская театральная студия "Все звезды" - своими замечательными выступлениями и подарили зрителям в солнечный

праздничный день незабываемые эмоции и теплую атмосферу», - рассказали в Доме офицеров.