Общество

Порядка 10% избирателей Псковской области являются людьми с ограниченными возможностями

Порядка 10% избирателей Псковской области являются людьми с ограниченными возможностями здоровья. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие данные в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области озвучил секретарь облизбиркома Сергей Ковальчук. «Это накладывает обязанность учитывать данную специфику и принимать все меры для организация голосования таких категорий избирателей», - пояснил он.

По словам Сергея Ковальчука, в преддверии выборов президента была проведена большая работа в части информирования людей с ОВЗ о возможности проголосовать как на избирательном участке, так и по месту жительства. Данную информацию подтвердил и заместитель председателя Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай Петров.

Также, по данным секретаря облизбиркома, на территории Псковской области сегодня работают порядка 100 избирательных участков, где голосуют избиратели-инвалиды. «По мере возможности избирательные комиссии обеспечили данные участки всем необходимым оборудованием и информационными материалами», - сказал Сергей Ковальчук. Он добавил, что остается проблемой размещение некоторых участков на вторых этажах зданий, хотя и эта проблема постепенно решается.