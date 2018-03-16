Общество

Михаил Ведерников с семьей отдыхает в Детском парке Пскова

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников со своей семьей отдыхает в Детском парке Пскова, где проходит концертная программа в честь воссоединения Крым и России «Наша родина - Россия».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, глава региона с супругой и детьми посетил ярмарку и купил гонконгские вафли. Сыну Михаила Ведерникова удалось пострелять из арбалета.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.