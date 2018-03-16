Общество

Псковичи продегустировали продукцию Псковского городского молочного завода

Сегодня, 18 марта, в Пскове проходит дегустация продукции Псковского городского молочного завода (торговая марка «Прасковья Молочкова»). Точка производителя разместилась в помещении столовой школы №9 (ул. Л.Толстого, 18).

Как сообщает Центр Деловой Информации, в ассортименте, который предлагают к дегустации, майонез, топленое молоко, творог. Особой популярностью у гостей пользуется новинка предприятия - йогурты. Представители производителя рассказали, что на этой неделе была произведена первая пробная партия йогуртов.

Псковичи всех возрастов по достоинству оценили новый продукт. На столах представлены йогурты шести видов. Взрослые предпочитают йогурт с черносливом и злаками, а дети выбирают варианты с вишней, клубникой, лесными ягодами, персиком или классический йогурт. По словам тех, кто попробовал новый продукт, йогурты очень вкусные.

Производитель обещает, что новая линейка будет запущена в продажу в ближайшее время.

Точка будет работать до 15.00.