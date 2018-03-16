90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала на выборах президента

Девяностолетняя сибирячка Елена Ерхина, прославившаяся, невзирая на столь преклонный возраст, своими путешествиями по всему миру, проголосовала в Красноярске, передает РИА Новости.
Баба Лена (как она сама себя называет) рассказала журналистам, что ни разу не пропускала голосование, и в этот раз также встала пораньше и отправилась к избирательному участку школы №10 в Центральном районе города одной из первых.
Как сообщают СМИ, полюбившая зарубежные поездки старушка из Красноярска стала звездой интернета более года назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось на Facebook.
С тех пор баба Лена стала любимицей публики и почетной гостьей на отечественных шоу.