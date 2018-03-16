Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Каждый пятый пскович - клиент Альфа-Банка
Renault: широкий спектр акций в марте
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
ТОП-3 женских сапог на снегокашу
Интернет-магазин KDV: вкусно и выгодно
Кубок по бодибилдингу 31 марта в Пскове
Пьеса-кино: Довлатов и его женщины
в клубе "Планка" 23 марта
Пространство эксперимента
новый автобус №77
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 16.03.2018 15:588 В Пскове определен «Ученик года-2018» 18.03.2018 15:260 В Детском парке Пскова состоялись праздничные гуляния в честь годовщины присоединения Крыма к России 18.03.2018 14:461 48% избирателей проголосовали на избирательном участке в пыталовской школе 18.03.2018 14:393 90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала на выборах президента 18.03.2018 14:300 Псковичи продегустировали продукцию Псковского городского молочного завода 18.03.2018 14:273 В Гривском интернате в Островском районе успешно идет голосование за президента РФ. ФОТО
Самое популярное 16.03.2018 14:108 Погоню за пьяным водителем устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО 15.03.2018 21:3741 Интерактив: Мы хотим жить в чистом городе!  16.03.2018 08:1727 ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов 17.03.2018 12:1220 Российских водителей с 18 марта обяжут надевать светоотражающие жилеты 16.03.2018 13:1913 Президент поручил к 15 июля изменить законодательство по налогообложению имущества физлиц
 
Общество

90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала на выборах президента

18.03.2018 14:39|ПсковКомментариев: 3

Девяностолетняя сибирячка Елена Ерхина, прославившаяся, невзирая на столь преклонный возраст, своими путешествиями по всему миру, проголосовала в Красноярске, передает РИА Новости.

Баба Лена (как она сама себя называет) рассказала журналистам, что ни разу не пропускала голосование, и в этот раз также встала пораньше и отправилась к избирательному участку школы №10 в Центральном районе города одной из первых.

Как сообщают СМИ, полюбившая зарубежные поездки старушка из Красноярска стала звездой интернета более года назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось на Facebook.

С тех пор баба Лена стала любимицей публики и почетной гостьей на отечественных шоу.

 

Теги: #выборы президента #Выборы 2018 #РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у границ РФ рядом с Псковской областью?
В опросе приняло участие 682 человека
Лента новостей
Последние новости
18.03.2018, 15:262 В Детском парке Пскова состоялись праздничные гуляния в честь годовщины присоединения Крыма к России. ФОТО 18.03.2018, 15:160 Псковский Театр танца «Русские узоры» стал обладателем Гран-при III Международного фестиваля-конкурса 18.03.2018, 15:113 Все кандидаты в президенты России проголосовали на выборах 18.03.2018, 15:041 Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником
18.03.2018, 14:473 Работники ТКД Псковской области вместе пришли на выборы президента РФ 18.03.2018, 14:461 48% избирателей проголосовали на избирательном участке в пыталовской школе 18.03.2018, 14:432 Google обрушил стоимость биткоина 18.03.2018, 14:393 90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала на выборах президента
18.03.2018, 14:380 Шклярский-младший выписан из больницы после серьезного ДТП под Владимиром 18.03.2018, 14:300 Псковичи продегустировали продукцию Псковского городского молочного завода 18.03.2018, 14:273 В Гривском интернате в Островском районе успешно идет голосование за президента РФ. ФОТО 18.03.2018, 14:189 ЦИК: На президентских выборах проголосовала треть избирателей
18.03.2018, 14:166 Михаил Ведерников с семьей отдыхает в Детском парке Пскова 18.03.2018, 14:123 100-летняя псковичка Валентина Майорова приняла участие в выборах президента РФ 18.03.2018, 14:065 Наталья Тудакова: Для меня и моей семьи участие в выборах - не право, не возможность, а обязанность 18.03.2018, 13:599 Путин будет считать для себя успешным любой результат, который даст ему право исполнять обязанности президента РФ
18.03.2018, 13:531 Порядка 10% избирателей Псковской области являются людьми с ограниченными возможностями 18.03.2018, 13:526 Псковичи закупаются на ярмарке выходного дня. ФОТО 18.03.2018, 13:470 Глава Красногородского района Валентина Понизовская проголосовала за президента страны 18.03.2018, 13:391 Артисты Дома офицеров погрузили псковских избирателей в атмосферу добра и патриотизма
18.03.2018, 13:362 Алексей Севастьянов: Мы делаем выбор за будущее нашей страны и наших людей 18.03.2018, 13:290 Александр Братчиков проголосовал на президентских выборах 18.03.2018, 13:251 Универсальная ярмарка проходит в Великих Луках 18.03.2018, 13:207 Депутат Госдумы Васильев: Сегодня реальная возможность показать, кто в доме хозяин
18.03.2018, 13:192 Глава администрации города Великие Луки: Люди приходят на избирательные участки в приподнятом, бодром настроении 18.03.2018, 13:140 Председатель Молодежного парламента Денис Матвеев проголосовал на выборах президента 18.03.2018, 13:111 Выборы в Псковской области на участках и вне участков. ФОТО 18.03.2018, 13:005 Елена Бибикова: Сегодняшний день вселяет уверенность в ближайшем будущем
18.03.2018, 12:581 Главное управление МЧС: На 12.00 внештатных ситуаций на выборах в Псковской области на зафиксировано 18.03.2018, 12:4614 Друзья Виктора Антонова специально приехали из Лондона в Псков, чтобы проголосовать за президента 18.03.2018, 12:455 Около тысячи великолучан пришли на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 18.03.2018, 12:426 Процесс получения шенгенской визы станет легче, но подорожает
18.03.2018, 12:400 Скончался известный журналист-международник Павел Михалев 18.03.2018, 12:341 Антон Минаков проголосовал на выборах президента России 18.03.2018, 12:3235 Явка на 12.00: В Псковской области проголосовало 25,97% избирателей 18.03.2018, 12:303 На избирательный участок в Дновском районе прибыли наблюдатели ОБСЕ
18.03.2018, 12:233 Игорь Сиротин проголосовал на выборах президента России 18.03.2018, 12:206 О рекордной явке на президентских выборах сообщила глава ЦИК 18.03.2018, 12:192 Великолучане спешат на концерт в честь воссоединения Крыма с Россией 18.03.2018, 12:130 В Пскове состоялся международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта-2018»
18.03.2018, 12:056 Иван Цецерский: Псковичи поддерживают наше общее желание - жить еще лучше 18.03.2018, 12:014 Псковская область голосует. ФОТО 18.03.2018, 11:482 «Выбор сделан»: Псковские чиновники сообщают о голосовании в социальных сетях 18.03.2018, 11:410 Петр Алексеенко: Сегодня мы выбираем не только президента, но и программу, по которой страна будет жить ближайшие 6 лет
18.03.2018, 11:328 Николай Козловский: Сегодня мы выбираем не просто президента страны, мы выбираем будущее нашего государства 18.03.2018, 11:320 Профсоюзы контролируют ход опроса порховичей по функционированию полигона ТКО 18.03.2018, 11:2421 Андрей Турчак: Не проспи свое будущее 18.03.2018, 11:220 Марина Борисенкова: Голос каждого гражданина очень важен, и сегодня тот день, когда он будет услышан
18.03.2018, 11:197 Опрос о судьбе полигона ТБО проходит в Порхове 18.03.2018, 11:111 Самый большой «ПРОФ-УЛОВ» достался члену профсоюзной «первички» псковского «Горводоканала» Богдану Бережному 18.03.2018, 11:002 ГИБДД Пскова просит водителей не занимать парковочные места для инвалидов возле избирательных участков 18.03.2018, 10:569 Жалоб на ход голосования в Псковской области пока не поступало
18.03.2018, 10:524 21 марта жители Пскова определят, какие общественные территории города нужно благоустроить в первую очередь 18.03.2018, 10:4038 Явка на 10.00: В Псковской области проголосовало 8,44% избирателей 18.03.2018, 10:332 Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал в Великих Луках 18.03.2018, 10:2816 Митингом-концертом отпразднуют День воссоединения Крыма с Россией в Детском парке в Пскове
18.03.2018, 10:278 В Пскове проголосовать за президента России пришел стрелец 18.03.2018, 10:116 Михаил Ведерников: Выборы - это не только право, но и долг каждого гражданина РФ 18.03.2018, 09:589 Баннер с признаниями в любви к Родине от псковских школьников привлек внимание избирателей. ФОТО 18.03.2018, 09:502 Временное ограничение движения транспортных средств вводится в Псковской области с 19 марта
18.03.2018, 09:493 Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в голосовании за президента РФ 18.03.2018, 09:421 В Псковской области работают международные наблюдатели от СНГ 18.03.2018, 09:312 Паралимпийская команда России стала второй в медальном зачете Зимних Игр-2018 18.03.2018, 09:199 Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников проголосовал на выборах президента России
18.03.2018, 09:112 День работников бытового обслуживания и ЖКХ отмечается сегодня 18.03.2018, 09:0817 Глава Пскова Иван Цецерский контролирует выполнения норм проведения выборов 18.03.2018, 09:025 Голосование за президента России в Псковской области идет полным ходом 18.03.2018, 08:540 Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией и выборам президента, проходят в Псковской области
18.03.2018, 08:517 Жители Крыма впервые выбирают президента России 18.03.2018, 08:341 «Горячая линия» связи с избирателями будет работать сегодня в Псковской области до 22.00 18.03.2018, 08:2316 Сделать селфи на выборах и выиграть ноутбук смогут сегодня псковичи 18.03.2018, 08:180 Все 638 избирательных участков открылись в Псковской области
18.03.2018, 07:0464 В России проходят выборы президента 17.03.2018, 21:366 Российский лыжник одержал победу в Кубке мира 17.03.2018, 21:302 В Пскове прошел турнир по мини-футболу на Кубок главы города 17.03.2018, 20:1520 В Пскове проход к школе, где 18 марта будет располагаться избирательный участок, завален песком
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru