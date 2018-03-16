Общество

48% избирателей проголосовали на избирательном участке в пыталовской школе

48% избирателей проголосовали на избирательном участке в пыталовской школе. Такие данные депутату Госдумы Александру Козловскому привели члены комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

По словам членов комиссии, голосование идет активно, приходят как люди старшего возраста, так и молодежь, в том числе голосующая первый раз. Для них приготовлены памятные сувениры с символикой выборов, часть из которых уже нашла своих обладателей.

Александр Козловский и председатель районного Собрания депутатов Анатолий Бойцов убедились, что выборы в Пыталово проходят слаженно и без эксцессов.

Большим успехом пользуется расположенный на первом этаже выездной буфет райпо - как рассказала продавщица, уже дважды пришлось довозить выпечку.

Александр Козловский поздравил всех посетителей участка с праздником воссоединения Крыма с Россией и пожелал членам комиссии успешной работы.