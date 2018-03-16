Общество

Дружно идут на избирательные участки жители Островского района

«Погода отличная, настроение позитивное, народ дружно идет на участки» - так охарактеризовал ход выборов президента РФ в Островском районе глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

Вместе с депутатом Госдумы Александром Козловским он посетил избирательный участок №260 в островской школе имени Клавы Назаровой.

Как рассказали члены комиссии, голосование идет дружно, без сбоев. Наблюдатели проинформировали - нарушений нет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Александра Козловского, он и Дмитрий Быстров также посетили современный кинозал, который был возрожден в Острове усилиями местной и региональной власти. Здесь установлены удобные мягкие кресла, большой экран. Кинозал пользуется успехом, посетители есть и на дневных сеансах, рассказали сотрудники.

Востребован в Острове и фитнес-центр «Атлетик». Глава района и депутат Госдумы осмотрели помещения для силовых и кардиотренировок, пообщались со спортсменами. Кроме того, Александр Козловский опробовал боксерскую грушу.