Общество

Барнаульские «моржи» пришли на выборы полуголыми и устроили заплыв в честь президента России

Порядка десяти представителей объединения «моржей» Барнаула (Алтайский край) организованно проголосовали на выборах президента в купальных костюмах. Об этом сообщил «Интерфаксу» президент федерации спортивного зимнего плавания в регионе Александр Зеленецкий.

Пловцы голосовали на нескольких участках в Барнауле: женщины были только в купальных костюмах, а мужчины - в купальных трусах. После осуществления своих избирательных прав спортсмены отправились на заплыв в холодной воде озера Пионерское, который они посвятили выборам президента и назвали «президентским».

Перед голосованием участники федерации обливались холодной водой из ведер на глазах у множества горожан, а также устроили акробатические представления.

«Это было яркое голосование, безусловно. Однако избирком не видит в таком проявлении нарушения общественного порядка», - прокомментировали акцию «моржей» в краевом избиркоме.