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Общество

Свыше 50% избирателей проголосовали на участке №192 в Палкино

18.03.2018 16:19|ПсковКомментариев: 3

Свыше 50% избирателей проголосовали на участке №192 в Палкино. Об этом депутату Госдумы Александру Козловскому и главе района Евгению Седову сообщила заместитель председателя участковой комиссии Светлана Федорова.

По ее словам, в отличие от выборов прошлых лет, эти проходят спокойно, инцидентов на участке не зарегистрировано. Люди приходят голосовать семьями, с детьми. Пообщавшись с избирателями, Александр Козловский сделал фото на память с самым маленьким посетителем участка - Ваней Федоровым.

В ходе сегодняшней рабочей поездки парламентарий посетит также Печорский и Псковский районы.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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