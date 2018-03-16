Общество

Свыше 50% избирателей проголосовали на участке №192 в Палкино

Свыше 50% избирателей проголосовали на участке №192 в Палкино. Об этом депутату Госдумы Александру Козловскому и главе района Евгению Седову сообщила заместитель председателя участковой комиссии Светлана Федорова.

По ее словам, в отличие от выборов прошлых лет, эти проходят спокойно, инцидентов на участке не зарегистрировано. Люди приходят голосовать семьями, с детьми. Пообщавшись с избирателями, Александр Козловский сделал фото на память с самым маленьким посетителем участка - Ваней Федоровым.

В ходе сегодняшней рабочей поездки парламентарий посетит также Печорский и Псковский районы.