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Впервые гражданское общество смогло так мощно принять участие в выборной кампании президента РФ - Валерий Павлов

Впервые гражданское общество смогло так мощно принять участие в выборной кампании президента РФ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области высказал секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов.

Он рассказал, что впервые Общественные палаты регионов были наделены правом выдвижения общественных наблюдателей. Для этих целей в Общественной палате Псковской области была создана рабочая группа в составе 15 человек. «Собиралась она достаточно часто и решала текущие рабочие вопросы, прежде всего - перечень общественных наблюдателей», - отметил Валерий Павлов.

Были выбраны 725 общественных наблюдателей, в городе Пскове это в основном волонтеры ПсковГУ и Псковского филиала Академии ФСИН. «Для них это хорошая практика. Вообще подавляющая большинство общественных наблюдателей - это молодежь. Для них это хорошая практика. Они ощущают себя причастными к очень важному государственному делу», - уверен Валерий Павлов.

Таким образом, Общественная палата Псковской области смогла направить своих общественных наблюдателей почти на все избирательные участки.

По его словам, все кандидаты в президенты РФ для общественного наблюдателя Общественной палаты РФ равны. Главная их задача - обеспечить голосование и подсчет голосов без нарушения закона. Он выразил надежду, что этот опыт будет использован и на выборах губернатора Псковской области осенью 2018 года.

«Впервые гражданское общество смогло так мощно принять участие в выборной кампании президента РФ», - добавил секретарь Общественной палаты РФ.