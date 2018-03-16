Общество

Жильцы дома №91 по Рижскому проспекту в Пскове жалуются на заваленные почтовые ящики с призывом байкотировать выборы

Жильцы дома №91 по Рижскому проспекту в Пскове жалуются на заваленные почтовые ящики листовками с призывом бойкотировать выборы из штаба Алексея Навального. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил руководитель общественной «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области Семен Никонов, рассказывая о работе региональной общественной «горячей линии» связи с избирателями 18 марта.

Всего с начала дня голосования на телефон «горячей линии» поступило 46 звонков. «Все звонки касаются избирательного процесса. Граждане интересуются, как проголосовать, где находится их избирательный участок, потому что некоторые, к сожалению, не получили приглашений. Многие не написали заявлений и интересуются, как проголосовать с временной регистрацией», - рассказал Семен Никонов.

Одна гражданка, отметил он, позвонила, чтобы рассказать, что дом в Пскове по адресу: Рижский проспект, 91 завален информацией из штаба Навального с призывом байкотировать выборы.