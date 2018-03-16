Общество

Житель Куньи предстанет перед судом за незаконное хранение обреза винтовки

Прокурором Куньинского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Куньинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что летом 2010 года житель Куньинского района в лесном массиве в районе деревни Гламазды обнаружил винтовку системы Мосина времен Великой Отечественной войны. Данное оружие он принес к себе домой, где обрезал сам ствол и приклад винтовки, изготовив тем самым обрез, который хранил у себя дома по месту жительства в поселке Кунья.

В рамках проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками полиции 6 февраля обрез винтовки был изъят.

По выявленному факту в ОП по Куньинскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, которое расследовано и направлено в суд.

Действия, предусмотренные санкцией ч.1 ст.222 УК РФ наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до в80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.