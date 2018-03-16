Общество

В псковском СИЗО-1 проголосовали свыше 100 избирателей

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал ход выборов в СИЗО-1 в города Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он рассказал в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

По его словам, в псковском СИЗО с 10 часов утра было организовано выездное голосование, в котором приняли участие более 100 человек, имеющих право голоса. На выборах присутствовали представители от одного из кандидатов в президенты РФ. Также посетили выборы общественные наблюдатели.

«Я могу сказать, что условия для осознанного решения были созданы, есть все необходимые информационные стенды для того, чтобы люди смогли определиться с выбором», - сказал Дмитрий Шахов, добавив, что проверял и правильность учета избирателей, вопросов не возникло.

«Обстановка была спокойная, голосование проходило в соответствии с требованиями федерального законодательства», - заключил он.