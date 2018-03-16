Общество

Дмитрию Шахову пожаловались на трудности при голосовании на выборах президента РФ проживающие за границей граждане

Уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову пожаловались на трудности при голосовании на выборах президента РФ проживающие за границей граждане. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он рассказал в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

По его словам, это единственная жалоба, которая поступила к нему в день выборов. Жалуются граждане РФ, которые имеют заграничные паспорта с отметкой о проживании за пределами страны. У них, по его словам, возникли сложности при голосовании на территории РФ. «Обращение ко мне поступило, будет рассмотрено», - сказал Дмитрий Шахов, высказав предположение, что граждане сами до конца не разобрались в вопросе и не предприняли необходимых для голосования мер.

В целом, по его наблюдениям, голосование за президента РФ в Псковской области проходит спокойно. «На избирательные участки приходит достаточно много людей, целые семьи с детьми, что подтверждает важность выборов», - сказал он.

Дмитрий Шахов рассказал, что на одном из избирательных участков в Пскове пообщался с наблюдателями от трех политических партий, поинтересовался их мнением по поводу избирательного процесса. «Все представители кандидатов высказали уверенность, что выборы проходят в соответствии с действующим законодательством», - сказал он.

Также омбудсмен проверил работу общественных наблюдателей не только на избирательных участках, но вне помещений. Нарушений выявлено не было.