Общество

Александр Козловский посетил избирательные участки Печорского района

Самой высокой явки пожелал депутат Госдумы Александр Козловский членам избирательной комиссии участков, расположенных в Печорской школе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Как отметил глава Печорского района Дмитрий Сопотов, по состоянию на 15.00 явка на всех городских участках перевалила за 50%. На тех участках, на которых побывал Александр Козловский, она составила 57%.

На одном из самых больших по численности участков, где голосуют жители густонаселенного микрорайона ул. Индустриальной, из 1592 зарегистрированных избирателей проголосовали 900, и резерв явки есть, люди продолжают идти.

Прямо на участке Александр Козловский и Дмитрий Сопотов пообщались с печерянкой Галиной Скороходовой. Она попросила обратить внимание на благоустройство поселка Мелиораторов. «Основную часть дороги мы туда сделали, но нужно провести ремонт дороги рядом с домами и участок до самого поселка», - пояснил Дмитрий Сопотов. По словам главы района, ремонт нужно проводить комплексно, сразу менять сети канализации, чтобы потом не ломать новый асфальт.

«Трассы федерального значения мы в целом привели в порядок, теперь нужно уделить особое значение региональным и муниципальным дорогам», - считает Александр Козловский. По его словам, сейчас готовится соответствующая федеральная программа, и он будет максимально отстаивать интересы Псковской области.

«Будем помогать на федеральном уровне, мы вас не бросим», - заверил он жительницу Печор.