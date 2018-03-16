Общество

Жителя Куньи будут судить за фиктивную регистрацию пятерых граждан Украины

Прокурором Куньинского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Куньинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что 28 января текущего года обвиняемый фиктивно поставил на учет по месту своей регистрации в деревне Бегуново Куньинского района 5 граждан республики Украина, которые прибыли на заработки в Российскую Федерацию.

Указанные лица совместно с обвиняемым работали на пилораме в деревне Груздово Куньинского района.

По выявленному факту в ОП по Куньинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, которое расследовано и направлено в суд.

Действия, предусмотренные санкцией ст.322.2 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.