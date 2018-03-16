Общество

Жители Псковского района по достоинству оценили концерт в Нееловском КДЦ, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией

Свыше 57% избирателей проголосовали на избирательном участке в Нееловском КДЦ Псковского района. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Сегодня он вместе с главой Псковского района Владимиром Лавреновым пообщался с членами комиссии, наблюдателями и избирателями. Всем им очень понравился сегодняшний концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.

Голосовать на участок по традиции приходят семьями, при этом молодые пары делают селфи для конкурса «Моя история выборов».

Как рассказал Владимир Лавренов, избирательный участок сегодня работает и в ДК в Писковичах, который недавно открылся после ремонта. Напомним в Нееловском культурном центре ремонт был сделан два года назад, также за это время были обновлены клубы в Карамышево и Дуброво.