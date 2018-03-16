Общество

На участке в обновленном по проекту «Единой России» Доме культуры проголосовал Виктор Остренко

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности, вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко проголосовал 18 марта не по месту регистрации, а в своем избирательном округе.

Виктор Остренко с главой Печорского района Дмитрием Сопотовым

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», из двух райцентров депутат выбрал Печоры, но за ходом выборов президента России наблюдал и в Палкино.

С главой Палкинского района Евгением Седовым

«Избирательные участки и в Печорах, и в Палкино находятся в домах культуры, которые стали участниками партийного проекта «Местный Дом культуры». Мне особенно приятно это констатировать. Теперь здесь прекрасные, светлые помещения. И люди в них приходят, голосуют, встречаются с соседями и знакомыми, общаются - с хорошим настроением. Вместе победим!» - рассказал Виктор Остренко.