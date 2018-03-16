Общество

Нарушений общественного порядка на избирательных участках в Псковской области не допущено - УМВД

Внештатных ситуаций и нарушений общественного порядка на избирательных участках в Псковской области не допущено. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский.

По его словам, на всех избирательных участках в Псковской облсти сотрудники полиции несут службу, выполняется весь комплекс мер. «Нарушений общественного порядка и внештатных ситуаций не допущено», - сказал Леонид Бураковский.

Он также добавил, что заявлений о серьезных нарушениях хода голосования в полицию не поступило. «Оперативная обстановка как в Пскове, так и в области стабильная и контролируемая». - заключил заместитель начальника полиции УМВД РФ по Псковской области.