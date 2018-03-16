Общество

Молодые великолучане идут на выборы и делают выбор - в пользу своей родной России

Жители Великих Лук с раннего утра идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос. Голосуют все - и молодежь, и пожилые люди, и люди среднего возраста: и врачи, и учителя, и строители, и военнослужащие, и политики, и предприниматели. На выборы люди идут семьями. Все выбирают сегодня будущее своей родной страны - России, сообщает Луки.ру.

Великолучане Алина и Станислав, пришедшие на выборы сегодня, считают, что те, кто отказываются ходить на выборы, поступают безответственно.

«Мы патриоты, поэтому сегодня пришли и проголосовали за будущее нашей страны, за ее развитие, - говорит Алена. - Если у человека есть свое мнение, его надо высказывать. Сегодня мы сделали свой выбор. Выбор - за родную Россию!»