Общество

Ольга Тишина: Обращаюсь к молодым - на выборы надо ходить!

Великолучанка Ольга Тишина рассказала о своем участии в выборах президента РФ и призвала молодых людей проголосовать. «Всегда принимаю участие в выборах. Обращаюсь к молодым: на выборы нужно ходить, чтобы жизнь стала лучше. Это зависит от нас. Я считаю, что всем, кто достиг возраста, с которого можно голосовать, нужно обязательно ходить на выборы», - отметила она в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

Напомним, сегодня в Псковской области проходят выборы президента Российской Федерации. В 8.00 открылись все 638 избирательных участков, их работу обеспечивают более 5,8 тысяч членов избирательных комиссий.

Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч - голосуют впервые в жизни.

Свое избирательное право уже реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава Администрации Пскова Александр Братчиков, глава Администрации Великих Лук Игорь Чевжик.