Общество

Елена Бибикова: 18 марта россияне вместе выразили солидарность и проголосовали за того человека, которого считают достойным

18 марта россияне вместе выразили солидарность и проголосовали за того человека, которого считают достойным. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова.

Она отметила, что всей семьей ходила голосовать за президента РФ. «Голосование шло спокойно, никаких эксцессов, тихо и спокойно, как всегда», - отметила Елена Бибикова.

Правда, явка, по ее наблюдениям, была гораздо выше, чем обычно. «Народу было много, люди шли голосовать семьями. Большая часть населения проголосовала, а иначе и нельзя. Россияне выразили солидарность и проголосовали за того человека, которого считают достойным», - отметила Елена Бибикова.

От избранного президента РФ она ждет работы «в плановом режиме». «Надеюсь, мы будем и дальше развиваться. Очень хочется верить, что ситуация в стране будет улучшаться, что Россия достойно отразит любые нападки, что экономика стабилизируется, а все социальные гарантии будет исполняться и приумножаться», - заключила она.