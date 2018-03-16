Депутат Юлия Пожидаева обрадовалась очереди избирателей на участке в школе №25

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №9 Юлия Пожидаева приняла участие в голосовании на выборах президента России, которые проходят сегодня, 18 марта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутат выполнила свой гражданский долг в участковой избирательной комиссии на территории школы №25.
Она отметила, что застала много псковичей на избирательном участке - пришлось даже стоять в очереди, чтобы отдать свой голос за будущего президента. «Приятно, что жители города серьезно относятся к выборам, и им не безразлична судьба нашей страны», - отметила Юлия Пожидаева.