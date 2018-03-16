Великолучане голосовали за президента России целыми семьями

Жители города Великие Луки активно голосуют на выборах президента России. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, многие сегодня пришли на участки целыми семьями.
Так, Дмитрий и Алена Журавлевы пришли на выборы со своими детьми — Аней и Матвеем. Супруги отмечают, что стараются всегда ходить на выборы. «Каждый из нас сам решал, за кого отдать свой голос, - говорят в один голос Дмитрий и Алена. - И родители наши ходили на выборы. Обсуждали эту тему. Ведь вопрос важный — решается судьба нашей страны».
Напомним, сегодня в Псковской области проходят выборы президента Российской Федерации. В 8:00 утра открылись все 638 избирательных участков. Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч проголосуют впервые в жизни.
Свое избирательное право уже реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик. Также в Псковской области проголосовали люди разного возраста и профессий.