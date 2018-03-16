Общество

Великолучане голосовали за президента России целыми семьями

Так, Дмитрий и Алена Журавлевы пришли на выборы со своими детьми — Аней и Матвеем. Супруги отмечают, что стараются всегда ходить на выборы. «Каждый из нас сам решал, за кого отдать свой голос, - говорят в один голос Дмитрий и Алена. - И родители наши ходили на выборы. Обсуждали эту тему. Ведь вопрос важный — решается судьба нашей страны». Напомним, сегодня в Псковской области проходят выборы президента Российской Федерации. В 8:00 утра открылись все 638 избирательных участков. Всего в список избирателей Псковской области включено 522 тысяч 780 человек, из них 5,2 тысяч проголосуют впервые в жизни. Свое избирательное право уже реализовал временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он пришел на избирательный участок вместе с семьей. Свои голоса также отдали депутат Государственной Думы Александр Козловский, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Великие Луки Николай Козловский, глава города Пскова Иван Цецерский, глава администрации Пскова Александр Братчиков, глава администрации Великих Лук Игорь Чевжик. Также в Псковской области проголосовали люди разного возраста и профессий.

Жители города Великие Луки активно голосуют на выборах президента России. Как передает корреспондент Псковской Лент Новостей, многие сегодня пришли на участки целыми семьями.

В опросе приняло участие 725 человек

В опросе приняло участие 725 человек

Нет. Летают — значит, боятся и считаются с нами, а это хорошо

Нет, у нас мощная армия. Никто к нам не сунется

Нет, это обычная практика. Самолеты всегда летают у границ — просто раньше об этом не трубили на каждом углу

Да, беспокоят. Но надеюсь, отношения России и Запада все-таки нормализуются — ничего страшного не произойдет

Да, и не только это. Но чего тут удивляться, если мы сами создаем напряжение и пугаем весь мир?!

Да, я в панике. Боюсь, мир на пороге больших потрясений

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