Общество

Житель Марий Эл сделал предложение девушке на избирательном участке

Житель Республики Марий Эл Рамис Даянов, придя на выборы президента России, сделал предложение руки и сердца своей девушке Марьяне Зиадиевой на избирательном участке. Об этом пишут «Известия».

Как сообщила глава поселка Параньга Гузалия Тухватуллина, 27-летний Рамис встречал возлюбленную с огромным букетом роз. Он дождался, когда девушка выйдет из зала для голосования, после чего опустился на одно колено и протянул кольцо.

Сотрудники и другие избиратели были приятно удивлены ситуацией и поддержали пару аплодисментами. Молодые люди встречаются уже несколько лет, но узаконить отношения решились только сегодня.