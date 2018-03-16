Общество

Псковский избиратель с кардиостимулятором опасается за свое здоровья из-за металлоискателя на участке

235 звонков на «горячую линии» связи с избирателями поступило в Псковской области с начала ее работы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области сообщил руководитель общественной «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области Семен Никонов, рассказывая о работе региональной общественной «горячей линии» связи с избирателями 18 марта.

Сегодня с 17.00 поступило 5 звонков, несколько из них выступающий назвал «курьезными». В частности, одна псковичка пожаловалась на то, что ее не пустили на избирательный участок с собакой. Женщине было предложено оставить питомца дома и еще раз посетить участок.

Пскович с кардиостимулятором запросил на «горячей линии» технические характеристики металлодетектора, который отреагировал на встроенный в организм аппарат. «Мужчина интересовался, не повлияет ли это на его здоровье, останется ли он жив», - пояснил Семен Никонов.

Докладчик добавил, что звонки на «горячую линию» будут приниматься сегодня до 00.00 по телефону 8 (900)-995-64-01.