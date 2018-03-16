Общество

Молодежь приняла активное участие в голосовании на выборах президента РФ - ВЦИОМ

Опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на выходе из избирательных участков свидетельствуют о большой активности молодежи при голосовании на выборах президента РФ.

«Текущий экзит-пол зафиксировал относительно высокую активность молодых избирателей, не достигших возраста 35 лет», - сказал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, которого в воскресенье цитирует департамент общественных связей ВЦИОМ.

По его словам, «прогнозы некоторых аналитиков, утверждающих, что молодежь "уходит в тень", выводы, что выросло поколение политических эскапистов, не подтверждаются».

В поступившем в «Интерфакс» сообщении департамента общественных связей ВЦИОМ отмечается, что, по состоянию на 19:00 мск, количество опрошенных интервьюерами ВЦИОМ на выходе с избирательных участков составило 158.354 человек, в том числе 70.626 мужчин, 87.728 женщин, 14.252 человек в возрасте от 18 до 24 лет, 27.554 - от 25 до 34 лет, 35.946 - от 35 до 44 лет, 41.330 - от 45 до 59 лет, 39.272 - от 60 лет и старше.