Общество

Псковичи голосовали сегодня с хорошим настроением - Александр Братчиков

Глава администрации Пскова Александр Братчиков доволен организацией выборов, явкой и настроением избирателей, а также тем, как прошел сегодня в городе праздник в честь первой годовщины присоединения Крыма к России. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«На выборы сегодня пришло очень много псковичей, настроение у людей было хорошее. На всех избирательных участках было организовано музыкальное сопровождение и пункты питания. Это создавало ощущение праздника и позитивно отразилось на явке», - прокомментировал он.

Сам Александр Братчиков отдал свой голос на выборах президента РФ на избирательном участке, который расположен в школе №12. Голосовал около десяти часов утра, и в основном в это время приходили на участок люди старшего поколения. Молодые люди, предположил собеседник, в воскресенье с утра предпочли поспать и прийти на избирательные участки уже после полудня.

«Этими выборами определяются ближайшие шесть лет, которые станут решающими в судьбе нашей страны. Я уверен, что псковичи сегодня выбрали правильное будущее. Я считаю, что только с сильным президентом у нас будет сильная Россия, а будущее должно быть предсказуемым. Надеюсь, никаких сюрпризов при подсчете голосов не будет», - поделился Александр Братчиков.