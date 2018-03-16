Общество

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто не остался дома и сделал свой выбор

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с четвертой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе торжественного митинга-концерта глава региона также поблагодарил всех жителей Псковской области, принявших участие в выборах президента.

«Сегодня состоялось еще одно значимое событие - выборы президента Российской Федерации. Жители Псковской области приняли самое активное участие в голосовании, на некоторых участках были очереди. Я хочу поблагодарить всех, кто не остался дома, всех, кто поменял свои личные планы, пришёл на участки и сделал свой выбор, выбор своего будущего, будущего своих детей. Впереди у нас много работы, но сегодня мы в очередной раз доказали, что мы вместе, мы любим нашу страну, и, когда мы вместе, мы непобедимы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, что по данным на 18.00 явка на выборах президента РФ в Псковской области составила порядка 60%, или более 314 тыс. избирателей. Это на 7% больше, чем на выборах президента России в 2012 году.

Напомним, 18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.