Общество

Галина Неваленная: Мы преследуем одну цель - развитие нашей страны

«Я уверена, что все мы преследуем одну цель - развитие нашей страны», - такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказала доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Галина Неваленная, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она поблагодарила всех, кто был в штабе Владимира Путина, а также оппонентов за длинный марафон.

«В целом считаю, что наша предвыборная активная борьба позволяет сказать, что выборы завершаются, но жизнь-то продолжается. Я уверена, что все мы преследуем одну цель - развитие нашей страны. Мы все хотим, чтобы наша Родина была счастливой. Впереди у нас большая дорога», - сказала она.