Общество

Попытка навязать бойкот выборам дала обратный эффект - Григорий Турчин

Руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин отметил, что в этом году интерес к выборам президента РФ гораздо выше, чем в предыдущие годы, и несравним с интересом к муниципальным или губернаторским выборам.

«Очень адекватно реагируют люди. Тот процесс, который нам пытались навязать противники выборов с требованиями их бойкота, дал обратный эффект. Я не знаю, как люди голосуют, но я вижу высокий интерес к выборам», - поделился он с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Григорий Турчин уверен, что Владимира Путина ждет «ошеломляющая победа» на этих выборах «с уничижающим его оппонентов результатом».

«Потому что мы не хотим оказаться в роли мальчиков для битья, чтобы нас обижали. Мы почувствовали вкус гордости за страну, за президента, который может очень грамотно и рассудительно принимать смелые решения. Особенно на международной арене. Путин, на мой взгляд, одна из самых сильных личностей за всю историю России. Трудности на внутреннем пространстве страны ведь тоже во многом связаны с тем, что нас не любят. Если полистать историю, то нас не любят со времен Ивана Грозного. Если бы мы шли на поводу тех требований, которые нам выставляли, не было бы и России», - прокомментировал он.