Общество

Александр Козловский: Страну ожидают позитивные перемены

Страну ожидают позитивные перемены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал депутат Госдумы Александр Козловский.

«Действительно, сегодня выборы отличались от других выборов. Я проехал восемь районов, был в Пскове, Великих Луках, и везде царила праздничная атмосфера. Явка высокая. Как сказал глава города Иван Цецерский, такой высокой явки в областном центре не было давно. Мне кажется, каждый район прибавил к предыдущим результатам 2012 года. Мне кажется, нет никаких сомнений по поводу легитимности этих выборов. Ждём окончательных результатов. Сомнений нет, кто победит», - сказал депутат.

«Страну ожидают позитивные перемены, было много всего сделано, дальше курс будет продолжен, я уверен в победе того кандидата, которого я поддержил, знаю, что у него большие планы», - сказал депутат и призвал всех к конструктивной работе на любом уровне.