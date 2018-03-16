Общество

Иван Цецерский: Люди поддержали наш общий призыв быть сплоченными

«Люди поддержали наш общий призыв быть сплоченными», - такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал глава Пскова Иван Цецерский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава Пскова отметил высокую активность избирателей. «Люди поддержали наш общий призыв быть сплоченными и показать всему миру, что мы можем сделать вместе», - сказал он.

Градоначальник поблагодарил всех избирателей, отметив, что в городе Пскове явка очень большая. По предварительным данным, она составила 73%, хотя ожидали порядка 60%.