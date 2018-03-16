Общество

Псковичи собрались на митинг-концерт в честь четвертой годовщины присоединения Крыма к России. ФОТО

Митинг-концерт, посвящённый воссоединению Крыма с Россией, проходит в Детском парке в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, псковичи пришли на праздник с российскими триколорами, флагами общественных организаций и предприятий. Организаторами мероприятия являются Псковское региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и региональное отделение Союза женщин России.

Собравшихся поздравили с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Иван Цецерский, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, представители общественных и политических организаций.

«Мы с вами продолжим развивать наш город, нашу Псковщину, нашу замечательную страну. Мы, конечно, будем делать все, чтобы ваши наказы были выполнены, а недостатки в нашей работе были устранены. Мы с вами должны сделать наш Псков сильным, единым, могучим, как часть нашей великой, любимой России!» - заявил глава города Иван Цецерский.

Для псковичей выступают вокальные и танцевальные коллективы города, руководители города с удовольствием фотографируются с горожанами.