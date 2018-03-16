Общество

Результат нашего кандидата свыше 70% - это какая-то фантастика - Константин Вилков

«Результат нашего кандидата Владимира Путина свыше 70% - это какая-то фантастика», - такое мнение в ходе online-марафона «Ночь выборов 2018 - LIVE» в конференц-зале Северо-Западного Центра социологии и маркетинга высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что ожидал результат 68-69%, а результат свыше 70% - это «какая-то фантастика». «Что касается Пскова, то все хорошо отработали. Удивило, что оппонентов мы и не увидели», - сказал Константин Вилков, добавив, что кандидат от КПРФ Павел Грудинин в хорошем смысле слова его удивил.

«Про остальных кандидатов сказать нечего. Дебаты порой превращались в цирк», - отметил Константин Вилков.

Он также отметил высокую явку избирателей «Никто не сможет сказать, что выборы были не легитимными», - заключил политик.