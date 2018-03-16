Общество

Детское инфекционное отделение Великих Лук в ужасном состоянии - жалоба на ведерников.рф

Детское инфекционное отделение Великих Лук находится в ужасном состоянии. Об этом на сайте ведерников.рф врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову сообщила местная жительница.

Великолучанка обращает внимание руководителя региона на то, что в палатах детского инфекционного отделения в Великих Луках творится «ужас»: «стены в дырках; полы неровные с порванным линолеумом, который лежит кусками; раковина разбита, склеена и течет; вытяжки не мыты с начала открытия отделения; окна старые, не открываются и сквозит с щелей; детская кроватка сломана, и ребенку спать на ней опасно; взрослая кровать сделана из металлической сетки, на которой спать невозможно; постельное белье все серое и в пятнах; горячая вода рыжая в ржавчине; вещи лежат на полу, т. к. нет ни одной тумбы или шкафа».

«Сотрудники больницы абсолютно безответственные люди! Моему ребенку стало плохо и, когда я звала медсестер, оказалось что никого нет на месте! С ребенком на руках бегала, искала по всем кабинетам, оказались все сотрудники в буфете на 2-м этаже. Когда я сказала, что нужна помощь врача, в ответ получила: «Идите к себе в палату и ждите»! Пришлось ругаться и требовать дежурного врача! Как в таком месте могут лечить детей!?» - пишет в своем письме жительница города на Ловати.