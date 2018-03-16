Общество

Владельцам охотничьего оружия и оружия самообороны напоминают о необходимости своевременного переоформления

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам охотничьего оружия и оружия самообороны о необходимости своевременного переоформления в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в случае изменения места жительства, владельцы оружия обязаны в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства обратится в подразделение лицензионно-разрешительной работы и представить заявление и документы, необходимые для переоформления соответствующих лицензий и разрешений.

Приобретенное гражданином Российской Федерации оружие подлежит регистрации в подразделении лицензионно-разрешительной работы по месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения. Гражданину Российской Федерации после регистрации оружия выдается разрешение на его хранение и ношение сроком на пять лет на основании документа, подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия.

Нарушение гражданином установленных сроков переоформления лицензий и разрешений на хранение и ношение оружия влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.